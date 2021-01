L'addio di Melania: «È stato il più grande onore della mia vita»

WASHINGTON - «È stato il più grande onore della mia vita aver servito come first lady. I quattro anni appena trascorsi sono stati indimenticabili, sarete sempre nel mio cuore». Melania Trump ha postato su Twitter il suo video messaggio di addio, lodando il coraggio dei soldati «eroi», rendendo omaggio al «lavoro duro» degli insegnanti e di tutti gli operatori in prima fila nella pandemia, ricordando i bambini malati e ospiti degli orfanotrofi e le loro madri spesso tossicodipendenti.

E rivendicando «il successo» della sua iniziativa 'Be best' e contro la violenza online ai danni dei bambini. La first lady ha anche lanciato un messaggio di unità e speranza, condannando la violenza, «che non è mai la risposta e non va mai giustificata».

Melania lascerà la Casa Bianca con una popolarità in calo rispetto a quando vi è entrata come first lady quattro anni fa: secondo un sondaggio della Cnn, il 47% delle persone interpellate ha ora un'opinione non favorevole nei suoi confronti. Tra i repubblicani la sua popolarità (84%) è comunque superiore a quella del marito (79%).

Dal canto suo, Donald Trump lascia la Casa Bianca con il 34% di consensi, la sua percentuale più bassa, secondo un sondaggio Gallup. Anche la sua media del 41% di approvazione nei quattro anni di mandato è la più bassa di sempre da quando Gallup ha cominciato a misurare la popolarità dei presidenti nel 1938.

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021