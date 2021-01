L'impeachment di Trump davanti al Senato già questa settimana?

WASHINGTON D.C. - La speaker della Camera Nancy Pelosi intende inviare al Senato questa settimana l'articolo di impeachment contro Donald Trump.

Lo riferisce la Cnn citando fonti del Congresso. Questo significherebbe che il processo potrebbe iniziare a breve e che sarebbe stata accantonata l'idea di attendere i primi 100 giorni per consentire a Joe Biden d'incassare velocemente dal Senato le conferme alle sue nomine governative e di avviare la sua agenda senza che sia oscurata od ostacolata dal procedimento.

Il processo di impeachment, lo ricordiamo, ha già superato la sua tappa alla Camera e deve - come norma - concludersi in Senato. Qui l'iter si protrarrà - verosimilmente - per diverse settimane. In caso Trump dovesse essere ritenuto colpevole, non potrà più ricandidarsi per la presidenza.