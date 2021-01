Conte parla alla Camera

ROMA - È cominciato alla Camera dei deputati italiana il discorso del presidente del consiglio Giuseppe Conte, che parla della situazione politica determinata dalle dimissioni delle due ministre di Italia Viva, la formazione politica dell'ex premier Matteo Renzi.

Dopo l'intervento di Conte ci sarà un dibattito che si protrarrà fino alle 15.30, quando la seduta verrà sospesa per sanificare l'Aula in osservanza alle disposizioni anti Covid fino alle 17. Il presidente del consiglio italiano terrà poi la propria replica. Quindi ci saranno le dichiarazioni di voto e la votazione sulla fiducia.

Il dibattito è trasmesso in diretta tv. L'emiciclo è pieno di deputati; non lo sono, invece, le tribune (oltre che nelle postazioni allestite in Transatlantico) dove i parlamentari vengono fatti accomodare per rispettare il distanziamento. Gremita la tribuna della stampa di giornalisti e cameraman.