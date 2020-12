Accordo post Brexit, tutto pronto per l'annuncio di Johnson

LONDRA - L'accordo di libero scambio post Brexit tra la Gran Bretagna e l'Ue (2000 pagine) dovrebbe essere in dirittura d'arrivo. Di fronte a Downing Street è tutto pronto per l'annuncio del premier britannico Boris Johnson.

Secondo fonti di Londra e Bruxelles citate dai media del Regno, gli ultimi «mercanteggiamenti» riguardano i dettagli sulla pesca.

In base alle anticipazioni si va verso un compromesso che attribuirà ai Paesi Ue quote di pesca nelle acque britanniche non superiori al 25%, ma per un periodo di 5 anni e mezzo garantito; contro il 35% (ma per soli 3 anni garantiti) evocato finora da Londra.