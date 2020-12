Italia zona rossa a Natale e Capodanno? L'ipotesi è sul tavolo

ROMA - Il governo italiano valuta un irrigidimento delle misure anti-contagio nei giorni festivi e prefestivi: l'idea sul tavolo è quella di rendere tutta l'Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli comuni.

L'ipotesi, a quanto apprende l'ANSA al termine della riunione dei capidelegazione della maggioranza, è adottare norme omogenee in tutta Italia, con un irrigidimento delle disposizioni come annunciato anche dalla cancelliera Angela Merkel in Germania, per evitare la terza ondata.

Si valuta anche una deroga che dia, a chi abiti in cittadine sotto i 5'000 abitanti, la possibilità di spostarsi anche fuori dal Comune entro i 30 chilometri.

Stasera non si sarebbe entrati nello specifico delle misure, anche perché si vuole attendere l'incontro previsto domani con il Comitato tecnico scientifico del Ministero della salute.