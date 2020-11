Brexit? «Settimana cruciale» per un accordo

LONDRA - Un accordo sulle relazioni future post Brexit fra Regno Unito e Ue «è possibile, ma bisognerebbe finalizzarlo questa settimana se possibile poiché il tempo per la ratifica e la preparazione sta scadendo».

Lo ha detto oggi alla Bbc il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney, mentre proseguono i negoziati ripresi sabato fra i team guidati da David Frost e Michel Barnier.

Coveney ha bollato come «ridicole» le accuse rivolte a Bruxelles per lo stallo dal governo britannico, avendo questo a suo tempo rifiutato una proroga della transizione. Ma in ogni caso ha evocato «un compromesso» auspicando che Il Regno e l'Ue «lavorino insieme» per trovare una via d'uscita finale «invece di concentrarsi su un gioco allo scaricabarile».

«Un accordo è possibile - ha insistito il rappresentante di Dublino, indicando nella questione della pesca e in quello dell'allineamento normativo a garanzia di una concorrenza commerciale leale (il cosiddetto level playing field) i due veri nodi cruciali rimasti - perché le conseguenze d'un no deal sarebbero costose e distruttive, in particolare per il Regno Unito e l'Irlanda del Nord, ma anche per la Repubblica d'Irlanda».