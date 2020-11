Chi sarà il (nuovo) presidente degli Usa?

La campagna di Donald Trump attacca la Fox pochi minuti dopo l'annuncio da parte del canale all news della vittoria di Joe Biden in Arizona, uno degli stati chiave per la corsa alla Casa Bianca. «Troppo presto, davvero troppo presto. Siamo convinti che oltre 2/3 di quegli incredibili voti sono per Trump», scrive Jason Miller su Twitter. «Non riesco a credere che la Fox fosse così ansiosa di premere il grilletto dopo averci messo così tanto per dichiarare la vittoria in Florida. Wow», ha scritto il direttore della comunicazione della campagna di Trump.

«I fake media si rifiutano di annunciare la vittoria in Florida, Ohio e Georgia per mantenere un falso vantaggio per Biden. Proprio come sostenere impeachment corrotti e imporre la prima censura nella storia americana. Corrotti come la #BidenCrimeFamily», ha scritto su Twitter Rudolph Giuliani, l'avvocato personale di Donald Trump.