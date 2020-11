Chi sarà il (nuovo) presidente degli Usa?

È la notte della verità. Il mondo intero ha gli occhi puntati sugli Stati Uniti d'America nell'Election Day. Negli scorsi giorni si sono susseguiti gli appelli a votare. Da una parte i convinti sostenitori di Donald Trump, dall'altra chi vorrebbe cambiare le cose.

Nei pressi della Casa Bianca i manifestanti non si risparmiano. Ci sono gli elettori dell'attuale presidente, muniti di bandierine e slogan, e gli attivisti del movimento Black Lives Matter.

Donald Trump ieri sera ha lanciato un ultimo appello agli elettori - «VOTE! VOTE! VOTE!» – postando su Twitter una compilation dei suoi balletti sulle note di "Ymca".

Per essere eletto presidente degli Stati Uniti d'America, il candidato - democratico o repubblicano - deve ottenere la maggioranza dei grandi elettori (270 su 538) e non quella popolare. I grandi elettori sono stabiliti in base al numero di abitanti: ad esempio, la California è molto popolosa e conta 55 grandi elettori, mentre il Wyoming solo 3. Vige inoltre la formula del "winner takes all" (il vincitore prende tutto): tornando alla California, se nello Stato ci fosse anche un solo voto di scarto tra i due candidati, tutti i 55 grandi elettori saranno assegnati a quello che ha ottenuto più preferenze.

A far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra in queste presidenziali saranno probabilmente 13 Stati, definiti "swing state", che complessivamente assegnano 199 grandi elettori. Gli Stati più popolosi sono Texas (38 grandi elettori), Florida (29), Pennsylvania (20), Ohio (18), Michigan (16), Georgia (16), North Carolina (15), Arizona (11), Wisconsin (10) e Minnesota (10). Chiudono la lista degli Stati in bilico Iowa (6), Nevada (6) e New Hampshire (4).