Joe Biden: «Se vinco, vaccino gratis per tutti»

WASHINGTON - Joe Biden ha promesso che, se verrà eletto, il vaccino contro il Covid-19 sarà gratuito per tutti, «assicurati o meno», nel suo piano nazionale di lotta alla pandemia. Anche il presidente Donald Trump vuole che il futuro vaccino sia gratis.

Nonostante le promesse di Trump, ha precisato Biden, passeranno ancora «molti mesi prima che qualsiasi vaccino sia disponibile su larga scala».

Biden ha quindi sottolineato che gli Usa hanno bisogno di un presidente «che si assumerà la responsabilità di assicurarsi che il vaccino arrivi a ogni singola persona in questo Paese in un modo equo e responsabile».

Una pagina per deridere Trump - Nel frattempo, la campagna di Joe Biden ha creato il dominio TrumpCovidPlan.com che apre una pagina recante la scritta "Not found" (non trovata). Sotto la spiegazione: «Il piano di Trump per sconfiggere il coronavirus e riaprire in sicurezza non esiste».

C'è poi un link "apprendi di più" che visualizza un grafico con la successione dei tweet e dei commenti del presidente sulla pandemia, da fine gennaio, quando disse «lo abbiamo totalmente sotto controllo, andrà bene».

Il commento recita che «Trump ha avuto otto mesi per usare la scienza, la sanità pubblica e il potere della presidenza per riaprire in sicurezza e salvare le vite americane, ma siamo a malapena meglio attrezzati a gestire la minaccia Covid-19 oggi di otto mesi fa».