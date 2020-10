Contagioso o no? Trump scalpita per tornare in pubblico

WASHINGTON - Donald Trump non si presenterà in pubblico senza ricevere garanzie sul fatto che non sia più in grado di trasmettere il coronavirus. Ad affermarlo è la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, in un'intervista alla Fox.

Il presidente americano «è pronto per tornare fuori, non appena riceverà il via libera dal suo medico», ha detto McEnany, a sua volta contagiata dal coronavirus ma al momento asintomatica. «Al momento sono in corso alcuni test in modo da garantire che quando il presidente tornerà in pubblico, non sarà in grado di trasmettere l'infezione», ha spiegato.

Donald Trump, risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana, ha trascorso l'ultimo weekend al Walter Reed Medical Center ed è stato dimesso lunedì. Il suo obiettivo sarebbe ora quello di poter prendere parte a un comizio domani.

«Proposta assurda» - Ai microfoni di Fox, McEnany si è espressa inoltre sulla questione del 25esimo emendamento della Costituzione americana - che disciplina il caso di un'eventuale rimozione del presidente per sopravvenuta incapacità -, sollevato dalla Speaker della Camera, Nancy Pelosi, definendola una «proposta assurda».

Pelosi ha evocato il 25esimo emendamento, giustificandolo con la preoccupazione sulle condizioni di salute effettive di Trump, alla luce di alcune sue dichiarazioni in questi ultimi giorni. A tal proposito, Fox ha annunciato che ospiterà questa sera la prima intervista al presidente americano dopo il suo ricovero per il coronavirus. E durante la diretta, il "Commander-in-chief" si sottoporrà a un controllo medico.