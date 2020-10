Elezioni USA: il dibattito si farà virtuale, o forse no...

WASHINGTON - La commissione elettorale, che organizza i dibattiti in vista delle Presidenziali del 3 novembre, ha dichiarato di aver disposto un dibattito "in remoto", vista la recente avventura di Donald Trump con il Covid-19.

Tuttavia, l'attuale Presidente non ha per niente apprezzato questa scelta, dichiarando all'emittente Fox News che non parteciperà a nessun dibattito virtuale, «Parlare dietro un computer? Ridicolo» ha dichiarato Trump, che ha poi spiegato di stare bene e di non essere contagioso.

D'altra parte, lo sfidante Joe Biden ha inizialmente reso noto che parteciperà volentieri al dibattito virtuale. In seguito, dopo il rifiuto di Trump, la campagna dell'ex vicepresidente ha spiegato che Biden sfrutterà con piacere lo spazio del dibattito del 15 ottobre per rispondere in prima persona alle domande degli elettori.

Il botta e risposta continua, e il dibattito, per ora, rimane un gran punto di domanda.