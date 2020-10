Von der Leyen in auto-isolamento

BRUXELLES - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si trova in auto-isolamento dopo essere stata a contatto con una persona che ha contratto il coronavirus.

«Sono stata informata di aver partecipato ad un incontro, martedì scorso, a cui era presente una persona che ieri è risultata positiva al Covid-19. In conformità alle regole in vigore, resterò in auto-isolamento fino a domani mattina», ha spiegato in un tweet Von der Leyen.

La presidente della Commissione si era sottoposta giovedì scorso al tampone (che ha dato esito negativo) e sosterrà nuovamente il test oggi.