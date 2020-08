Biden non esclude due mandati alla Casa Bianca

WASHINGTON - Il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden non esclude la possibilità di servire per due mandati come presidente nel caso in cui fosse eletto. A chi gli chiedeva di spiegare le sue dichiarazioni precedenti in merito a una «presidenza di transizione» dopo Donald Trump, Biden ha precisato che non voleva assolutamente dire che sarebbe stato un presidente di un solo mandato di quattro anni.

«Non significa questo», ha affermato il 77enne nel corso di un'intervista ad ABC, aprendo alla possibilità di restare alla Casa Bianca per otto anni in caso di elezione e, successivamente, di rielezione. Poi ha aggiunto che porsi domande sul suo stato mentale e di salute è legittimo da parte degli elettori, ma ha assicurato di essere in ottima forma.

Nel caso in cui fosse eletto, anche per un solo mandato, Biden potrebbe diventare il presidente degli Stati Uniti più anziano sia al momento dell'entrata in carica sia al momento della fine del mandato. I due primati, infatti, sono ora detenuti rispettivamente da Donald Trump, entrato in carica a 70 anni, e da Ronald Reagan, che ha lasciato la Casa Bianca a 77.