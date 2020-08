Kellyanne Conway lascia la Casa Bianca

WASHINGTON - Kellyanne Conway, consigliera tra le più ascoltate dal presidente Donald Trump, ha annunciato alla vigilia della convention repubblicana che lascerà l'incarico questo mese per dedicarsi ai suoi quattro «amati» figli.

Si tratta «assolutamente di una mia scelta», ha assicurato Conway, sottolineando che «col tempo, annuncerò i piani futuri».

L'annuncio a sorpresa, secondo la stampa americana, è il risultato anche delle tensioni alla Casa Bianca provocate dalle dichiarazioni anti-Trump lanciate dalla famiglia di Conway. La figlia 15enne Claudia, star di TikTok, ha espresso pubblicamente la sua opposizione al presidente, lanciando attacchi personali contro sua madre. Lo stesso marito della consigliera, noto avvocato conservatore, ha criticato il presidente, provocando la sua reazione. In un tweet Trump lo ha definito un «perdente» e un «marito infernale».

«Me ne andrò dalla Casa Bianca alla fine di questo mese» ha detto Conway in una dichiarazione, aggiungendo che anche il marito «sta preparandosi a un cambiamento». Poco prima George Conway aveva scritto su Twitter che lascerà il Lincoln Project, un gruppo formato da repubblicani anti-Trump. Anche lui, almeno ufficialmente, per dedicarsi maggiormente alla famiglia.

«Siamo in disaccordo su molte cose - ha detto Conway, ma siamo uniti su ciò che conta di più: i ragazzi. I nostri quattro figli sono adolescenti che iniziano un nuovo anno accademico, alla scuola media e al liceo, in remoto da casa per almeno qualche mese» a causa del coronavirus. «Come ben sanno milioni di genitori di tutto il Paese, lo studio a distanza richiede un livello di attenzione e vigilanza tanto inusuale quanto i tempi che stiamo attraversando».

Un intervento di Kellyanne Conway era in programma per i prossimi giorni alla convention repubblicana di Charlotte, ma non è chiaro se, a questo punto, vi parteciperà.