Convention dem senza parlamentari né delegati

WASHINGTON - Sfumano le ultime speranze di una miniconvention presidenziale per i dem a Milwaukee a metà agosto. I dirigenti del partito hanno scritto una email invitando i parlamentari e i delegati a non andare nella città del Wisconsin a causa della pandemia. Lo scrive il New York Times.

Gli incontri previsti si terranno in forma virtuale. La direttiva suggerisce che nella sede della convention accadrà ben poco, oltre agli interventi del candidato Joe Biden, della sua vice e di un pugno di altri leader del partito.

Anche il partito repubblicano ha annunciato di aver ridotto la presenza fisica alla convention presidenziale prevista a fine agosto a Jacksonville, Florida, precisando che alcuni eventi saranno tenuti in spazi indoor e altri in luoghi outdoor. La Florida è ora lo Stato più colpito dal coronavirus in Usa.