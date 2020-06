Annullato un comizio di Trump in Alabama

NEW YORK - La campagna di Donald Trump ha cancellato il comizio che il presidente aveva in programma la prossima settimana in Alabama, a causa della pandemia.

La decisione arriva dopo che la governatrice repubblicana dell'Alabama Kay Ivey ha prorogato a fine luglio il divieto di qualsiasi raduno non lavorativo in cui non si possa rispettare il distanziamento sociale.

Il tycoon intendeva sostenere nelle primarie per il Senato l'ex coach di football Tommy Tuberville contro il suo ex-attorney general Jeff Sessions.