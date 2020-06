La legge sulla sicurezza di Hong Kong è una «spada affilata»

PECHINO - Il presidente cinese Xi Jinping ha firmato l'ordine presidenziale per promulgare la nuova legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong: lo ha riferito in serata l'agenzia Xinhua. La legge è stata inserita nell'elenco delle leggi dell'Allegato III della Basic Law, la costituzione dell'ex colonia britannica.

L'Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao del governo centrale ha rimarcato che la misura è una «pietra miliare» del modello 'un Paese due sistemi' e sarà una «spada affilata sulle teste di quanti mettono in pericolo la sicurezza nazionale»: sarà una minaccia per una minoranza e un «santo patrono» per la maggior parte dei residenti di Hong Kong, proteggendo le loro libertà.