Il "tunnel" che difende Putin dal virus

MOSCA - Diffonde una sorta di nebbiolina di disinfettante, che ricopre gli abiti e le parti del corpo esposte all'aria. Così funziona lo speciale tunnel installato all'esterno dell'abitazione di Vladimir Putin, per tenerlo al riparo dal contagio.

Chiunque intenda recarsi in visita dal presidente russo, riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, dovrà prima attraversare la piccola galleria per sottoporsi ad un'intensa disinfezione, come mostrato in un filmato diffuso dalla stessa agenzia statale.

Il presidente Putin si è auto-isolato nella propria abitazione lo scorso mese di aprile quando alcuni funzionari russi con cui era entrato in contatto sono risultati positivi al Covid-19.

La Russia conta dall'inizio dell'emergenza oltre 553'000 casi di coronavirus, dei quali 7'800 nelle ultime 24 ore. È il terzo Paese più colpito, alle spalle degli Stati Uniti e del Brasile, quest'ultimo ormai prossimo a superare la soglia del milione di contagi.