La riforma della polizia si farà

WASHINGTON - La riforma delle forze di polizia negli Stati Uniti si farà. Dopo settimane di proteste, incendiate dall'uccisione di George Floyd, il presidente americano Donald Trump ha annunciato il decreto.

«L'obiettivo principale è ordine e diritto, e vogliamo che ciò avvenga in maniera giusta e sicura», ha dichiarato parlando alla Casa Bianca. Trump rivelerà i dettagli della riforma oggi alle 12 locali (le 18 in Svizzera) in occasione della firma del decreto. «Avremo una buona soluzione», ha sostenuto il presidente aggiungendo che la maggior parte degli agenti di polizia «sono persone magnifiche».

Formazione migliore - Secondo alcune fonti della Casa Bianca il decreto prevede anche misure di stimolo del governo federale per le autorità di polizia che formano meglio gli agenti. Sarebbe inoltre prevista una modalità di rapida individuazione per i poliziotti noti per i loro comportamenti violento ed un maggiore ricorso agli operatori sociali.