Il Covid-19 ha reso (ancora) più popolare Angela Merkel

BERLINO - Cresce ancora il consenso per il lavoro portato avanti dalla cancelliera Angela Merkel durante la pandemia da coronavirus. Lo rivela un sondaggio dell'istituto Infratest dimap per l'Ard-Deutschlandtrend, secondo il quale il 71% della popolazione si dice soddisfatto o molto soddisfatto del lavoro della cancelliera, tre punti in più rispetto al mese precedente.

Resta alto ma diminuisce lievemente invece il consenso per il lavoro della coalizione di governo (Cdu-Csu-Spd), che si colloca al 62%, circa 2 punti percentuali in meno rispetto al mese scorso. Nel mese di marzo il consenso per il governo era del 65%.

Intanto meno della maggioranza dei tedeschi si dice disponibile all'uso dell'applicazione per il tracciamento dei dati, la cosiddetta "corona-app". Solo il 42% degli intervistati è favorevole all'installazione volontaria dell'app, rivela ancora un sondaggio di Infratest dimap. Il 39% è contraria e il 16% dichiara di non avere a disposizione un cellulare in grado di sostenere una simile applicazione.