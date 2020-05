Trump non vuole più parlare con Xi Jinping

NEW YORK - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto oggi che "per il momento" non vuole parlare con il suo omologo cinese Xi Jinping. Ha minacciato di tagliare "tutti i rapporti" con Pechino per aver celato la portata dell'epidemia da coronavirus emergente.

«Ho un ottimo rapporto (con lui) ma al momento non ho voglia di parlargli», ha detto Trump in un'intervista a Fox Business. Interrogato sulle diverse misure di ritorsione che potrebbe prendere in considerazione, si è mostrato minaccioso: «Ci sono molte cose che potremmo fare. Potremmo rompere tutti i rapporti».

«Se lo facessimo, cosa succederebbe? Risparmieremmo 500 miliardi di dollari (circa 484 miliardi di franchi al cambio attuale) se rompessimo tutti i rapporti», ha detto.

Da settimane ormai, Trump accusa le autorità cinesi di aver nascosto la portata dell'epidemia, apparsa alla fine del 2019 nella città di Wuhan, e di averne così favorito la diffusione.

Pechino nega e afferma di aver trasmesso tutte le informazioni il più rapidamente possibile all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e ad altri paesi, tra cui gli Stati Uniti: «Avrebbero potuto fermarlo», ha martellato l'inquilino della Casa Bianca a Fox Business.