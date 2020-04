USA 2020, Bernie Sanders da il proprio appoggio a Joe Biden

WASHINGTON - «Dobbiamo unirci per sconfiggere il Presidente più pericoloso della storia moderna».

È così che il Senatore Bernie Sanders ha annunciato il proprio appoggio a Joe Biden come candidato democratico alla presidenza. Con i suoi voti e il sostegno della sinistra, Sanders va ad aggiungere peso alla candidatura di Biden, compiendo un passo importante verso l'unità del partito nel tentativo di detronizzare il Presidente attuale Donald Trump a novembre.

Nel dare il suo sostegno al suo ex rivale, Bernie Sanders sta inviando un segnale forte e inequivocabile ai suoi sostenitori, noti per la loro lealtà, invitandoli ad appoggiare Biden. I due politici sono apparsi in diretta su schermi divisi, parlando tra loro. «Abbiamo bisogno di te alla Casa Bianca», ha detto Sanders a Biden. «E farò tutto quello che posso per far sì che ciò accada».

Biden ha ringraziato Sanders per l'appoggio, replicando: «Avrò bisogno di te. Non solo per vincere la campagna, ma per governare». Un segnale forte nei confronti del Presidente Trump.