Coronavirus, dal Senato c'è l'ok per un piano da 2000 miliardi

WASHINGTON - Un piano da oltre 2mila miliardi di dollari. La Casa Bianca e i leader del Senato hanno raggiunto un accordo per mettere in campo un pacchetto senza precedenti per contrastare gli effetti dell'epidemia di coronavirus, che in questi ultimi giorni sta serrando la propria morsa sugli Stati Uniti.

In questi ultimi 10 giorni, i casi positivi di Covid-19 nel Paese sono schizzati da poco più di 3000 a quasi 55mila. Un fortissimo aumento esponenziale che porterà, probabilmente già nelle prossime ore, gli Stati Uniti a scavalcare l'Italia diventando così il secondo paese più colpito dal virus.

Le vittime finora registrate negli Stati Uniti sono più di 780. Il maggiore focolaio di coronavirus nel Paese è localizzato nello Stato di New York, che conta oltre un quarto dei contagiati totali.