Trump mette in campo altre armi contro il virus

WASHINGTON - Gli Stati Uniti hanno superato oggi la soglia dei 5600 casi positivi di Covid-19. Le vittime sono ormai quasi 100 nel Paese e il presidente americano Donald Trump - durante un briefing con la task force incaricata della gestione dell’emergenza - ha annunciato due nuove misure per contrastare l’epidemia.

In primo luogo, oltre alla Food and Drug Administration anche «tutti gli Stati saranno liberi di autorizzare i test sviluppati e realizzati all’interno dei propri confini». Inoltre, l’amministrazione estenderà l’accesso ai teleservizi sanitari. «I pazienti Medicare potranno consultare ogni medico telefonicamente o in videochiamata senza alcun costo aggiuntivo».

Trump si è mostrato ottimista anche in ottica economica, prevedendo una «rapida guarigione» una volta che la pandemia sarà alle spalle. La sua amministrazione, ha assicurato, sta lavorando alacremente per far si che la nazione riemerga dalla crisi con «un’economia prosperosa».

Durante il briefing il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha riferito che sta lavorando con il Senato per l'approvazione rapida di un pacchetto coraggioso di aiuti all'economia che dettaglierà nelle prossime ore. A suo dire il governo federale sta valutando l'invio di assegni direttamente ai cittadini, come forma di stimolo all'economia.

Mille miliardi - Trump ha inoltra annunciato un piano da mille miliardi di dollari per salvare l'economia americana dalla valanga del coronavirus. Una scossa per contrastare il rischio recessione. La cifra complessiva è ancora ballerina, e qualcuno afferma che si potrebbe arrivare anche a 1'200 miliardi di dollari. Di certo c'è che sul piatto Trump vuole mettere soprattutto gli aiuti diretti alle famiglie americane.