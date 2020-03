Trump preoccupato dal coronavirus, ha incontrato una persona positiva

WASHINGTON - Al di là dell'ostentata sicurezza pubblica, Donald Trump sarebbe preoccupato per una sua possibile esposizione al coronavirus. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti.

I timori del presidente americano sarebbero emersi dopo che il capo della comunicazione del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è risultato positivo. Fabio Wajngarten ha accompagnato Bolsonaro nella sua visita negli Stati Uniti, incontrando anche Trump sabato scorso a Mar-a-Lago, la Casa Bianca d'inverno.

Nel frattempo sale il bilancio dei contagiati negli Usa: gli ultimi dati parlano di più di 1'600 persone infette e 41 morti.

Si ferma anche la NRA - La National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana è costretta a cancellare la sua assemblea annuale, che era prevista in aprile a Nashville, in Tennessee. Insieme all'assemblea annuale sono cancellatei anche gli appuntamenti collaterali, come l'annuale forum politico al quale negli ultimi anni ha partecipato Donald Trump.

Chiudono i musei - Sulla scia del Met chiudono altri musei grandi e piccoli in America a causa del coronavirus. A Boston da domani non accetteranno più visitatori l'Harvard Art Museums, l'Institute of Contemporary Art, l'Isabella Stewart Gardner Museum e il Museum of Fine Arts.

Altre due chiusure, ma è probabilmente solo l'inizio, a New York con gli annunci della Frick Collection e del Jewish Museum. Chiuso da domani anche il Cima, Center for Italian Modern Art, e a Cold Springs, alle porte della Grande Mela, Magazzino for Italian Art, il museo privato dedicato all'Arte Povera nella valle dell'Hudson.

Chiuse le scuole a San Francisco - La città di San Francisco chiude le scuole dal 16 marzo al 3 aprile a causa del coronavirus. «Dopo una lunga e attenta discussione abbiamo deciso di chiudere le scuole per tre settimane da lunedì 16 marzo fino al 3 aprile», affermano le autorità di San Francisco.