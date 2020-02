Quasi 600mila dollari per una cena con Trump

PALM BEACH - Sabato sera il miliardario Nelson Peltz terrà un evento di raccolti fondi a sostegno del presidente Trump nella sua proprietà di Palm Beach.

Fin qui niente di strano, ma la particolarità è che per partecipare alla cena una coppia dovrà sborsare 580'600 dollari. L'invito alla serata indica che nel prezzo è inclusa una fotografia con Trump e che nomi di spicco del Partito repubblicano dovrebbero partecipare all'evento. Gli ospiti dovrebbero essere una trentina.

Il Washington Post fa notare che Trump, nella campagna elettorale del 2016 che lo portò alla Casa Bianca, criticò duramente l'influenza che i donatori multi-milionari avevano sui candidati. «Un drammatico voltafaccia» secondo il quotidiano, che fa notare come eventi di questo genere siano un'opportunità unica per ricchi sostenitori di fare lobby sul presidente, tra una portata raffinata e l'altra.

Con questo evento - che non sarà l'unico del genere ma sicuramente quello più "caro" - Il comitato per la rielezione di Trump e il partito incasseranno così altri fondi da investire nella "guerra" da combattere fino a novembre per mantenere la guida della Casa Bianca. I fondi a disposizione il mese scorso per la costosissima campagna erano pari a 200 milioni di dollari.