Il Senato ha votato: Salvini va a processo

ROMA - Il Senato italiano ha dato il via libera definitivo al processo contro il leader della Lega, nonché ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

La votazione sul caso della nave Gregoretti, iniziata nel pomeriggio, si è conclusa intorno alle 19. L'aula ha respinto, con 76 voti favorevoli, 152 contrari e nessuna astensione, l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia e Forza Italia che chiedeva di non concedere l'autorizzazione - richiesta dal Tribunale dei ministri - a processare Salvini.

La Lega non ha partecipato al voto, obbedendo alla decisione del leader: «Usciamo da quest'aula e facciamolo decidere a un giudice se sono un pericoloso criminale. Ormai il re è nudo, il governo può andare avanti qualche mese o settimana ma in democrazia il giudizio lo dà il popolo».

Dal canto suo Salvini, ospite di Radio Radio, ha dichiarato: «Di solito i politici scappano dai processi. Magari sono un cretino, ma sono abituato ad affrontare la vita di petto. Non ho paura di non essere più candidabile. Si vive una volta sola». L'ex ministro ha aggiunto: «Penso che in quel Tribunale qualcuno sarà chiamato a rispondere di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto».