È il giorno delle primarie in New Hampshire

CONCORD - Oggi è il giorno delle primarie democratiche in New Hampshire.

È il secondo appuntamento dopo quello (disastroso) dell'Iowa e i favoriti sono gli stessi: Bernie Sanders e Pete Buttigieg. L'anziano senatore del vicino Vermont parte con i favori del pronostico, forte anche del risultato di quattro anni fa. Ma Buttigieg, vincitore in Iowa, intende giocarsi tutte le proprie carte, specialmente provando a convincere l'elettorato più moderato - e guarda già avanti, agli scontenti di Trump anche in campo repubblicano.

Joe Biden, che solamente qualche settimana fa era considerato il "papabile" per la corsa alla Casa Bianca, è già messo di fronte a un bivio. Un buon risultato lo rimetterebbe in gioco, una seconda rovinosa sconfitta potrebbe compromettere irrimediabilmente le sue chance.

Sullo sfondo c'è Michael Bloomberg: il magnate scenderà in campo solo per il Super Tuesday del 3 marzo.

Il voto in due villaggi - Chi appare in netta rimonta è Amy Klobuchar. È lei la vincitrice della prima votazione, quella che si è tenuta dopo la mezzanotte locale (le sei in Svizzera) nei villaggi di Dixville Notch e Hart's Location. Una tradizione che risale a 60 anni fa e che è più un risultato simbolico che altro. Anche se gli osservatori guardano sempre con curiosità a questo voto, dato che la dozzina di aventi diritto al voto indovinano da cinque elezioni il nome del vincitore.

In parallelo si è votato anche per le primarie repubblicane. Una pura formalità per Trump, che non ha rivali in grado di contrastare la sua cavalcata.

Le urne delle primarie in New Hampshire si chiudono alle 19 ora locale (l'una del mattino in Svizzera).

