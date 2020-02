Iowa, è testa a testa Buttigieg-Sanders

DES MOINES - In Iowa si sta assistendo a un testa a testa tra Pete Buttigieg e Bernie Sanders.

I risultati delle primarie democratiche non sono ancora definitivi e, arrivati al 97% dei dati, si è notata una rimonta dell'anziano senatore nei confronti del giovane sfidante. Buttigieg è ancora davanti, ma il margine ormai è esiguo: 26,2% contro 26,1%. Il margine di delegati, risultanti dal complicato sistema elettorale dei caucus, è solamente di tre (550 contro 547).

Confermata Elizabeth Warren in terza posizione e Joe Biden in quarta. Lo scarto tra la prima e la seconda posizione è troppo esiguo per poter dichiarare il vincitore, sottolinea il New York Times. Non è chiaro quando verranno comunicati i risultati definitivi.

Nel frattempo la campagna elettorale per le primarie in New Hampshire sta procedendo a pieno ritmo.