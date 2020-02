Biden, Sanders e Warren in Iowa per gli ultimi appelli

DES MOINES - Penultimo giorno di campagna elettorale per i caucus in Iowa, che lunedì notte daranno il calcio d'inizio alle primarie democratiche per la nomination alla Casa Bianca.

Primarie record, con undici candidati, tutti bianchi a parte l'imprenditore di origine asiatica Andrew Yang e tre sole donne. Due i frontrunner, l'ex vicepresidente Joe Biden e il senatore del Vermont Bernie Sanders, che sono appaiati nei sondaggi nazionali mentre il secondo è in vantaggio sia in Iowa che in New Hampshire, seconda tappa delle primarie l'11 febbraio. Nel quartetto di testa, ma a una certa distanza, la senatrice Elizabeth Warren e l'ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg.

I quattro senatori impegnati sino a ieri nel processo d'impeachment al Senato, Sanders, Warren, Amy Klobuchar e Michael Bennet sono già tornati nel 'Corn State' per partecipare agli ultimi comizi, incontri, concerti e lanciare gli appelli finali prima del voto.

Sanders gira con la moglie Jane, il regista Michael Moore e tre esponenti della 'squad', il gruppo di giovane deputate progressiste guidato da Alexandria Ocasio Cortez. La Warren è accompagnata dal marito e dal suo golden retrievier ma ha dalla sua anche una delle rappresentanti della 'squad', Ayanna Pressley. Biden è quasi inseparabile dalla moglie Jill, ma a rappresentarlo come 'surrogato' c'è anche l'ex segretario di stato John Kerry.