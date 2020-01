Trump trema: mancano i voti per fermare Bolton

WASHINGTON - Donald Trump trema: il leader della maggioranza repubblicana Mitch McConnell ha ammesso in un incontro a porte chiuse di non avere i numeri per bloccare la richiesta dei democratici di citare nuovi testimoni nel processo di impeachment, che prosegue oggi e domani con le domande (scritte) dei senatori ad accusa e difesa.

Lo scenario spiana la strada alla deposizione dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, che nel manoscritto di un libro in uscita a metà marzo, "The Room Where it Happened: a White House Memoir", rivela le pressioni del presidente su Kiev. In particolare la subordinazione degli aiuti militari americani all'apertura di un'inchiesta contro il suo rivale nelle presidenziali Joe Biden, che proprio oggi ha rilanciato la suggestione di Michelle Obama come sua vice. Sarebbe una conferma di quel «quid pro quo» finora sempre negato dal tycoon da parte di un alto dirigente dell'amministrazione di provata fede repubblicana e con informazioni di prima mano.

Per questo è partita l'offensiva contro Bolton. La Casa Bianca, secondo la Cnn, ha diffidato formalmente l'ex consigliere per la sicurezza nazionale dal pubblicare il suo libro. E Trump è partito all'attacco con una raffica di feroci Tweet per minare la credibilità di Bolton: in uno afferma che lo aveva «supplicato» di dargli un incarico che non richiedesse l'approvazione del Senato, dopo non averla ottenuta come ambasciatore all'Onu anni fa; in un altro che ha fatto «molti errori di giudizio», tra cui aver proposto in tv il «modello libico» per la Corea del nord; in un altro ancora che «è stato licenziato perché francamente, se lo avessi ascoltato, saremmo ora nella sesta guerra mondiale».

Il tycoon accusa Bolton di aver «scritto immediatamente» dopo essersene andato «un libro malevolo e falso», contenente informazioni classificate sulla sicurezza nazionale. «Perché non si è lamentato di questa 'assurdità molto tempo fa, quando fu licenziato pubblicamente? Non che sia importante, ma non ha detto nulla!», incalza, invitando poi a repubblicani a non farsi «prendere in giro» dai dem, per i quali i testimoni «non saranno mai abbastanza».

«È un backstabber», uno che pugnala alle spalle, gli ha fatto eco Rudy Giuliani, l'avvocato personale di Trump che ha guidato gli sforzi per far indagare a Kiev i Biden. Bolton è finito nel mirino anche di molti repubblicani ed è stato minacciato sui social.

A guidare la fronda repubblicana in Senato è l'ex candidato presidenziale Mitt Romney, con le colleghe Susan Collins e Lisa Murkovski, tutti pronti a sostenere la richiesta di nuovi testimoni, insieme ad almeno un altro senatore: ai 47 dem servono infatti 4 voti per far approvare la loro mozione.

Ma anche tra i democratici ci sarebbero alcuni indecisi: Joe Manchin del West Virginia, Doug Jones dell'Alabama e Kyrsten Sinema dell'Arizona. Difficile quindi fare previsioni per venerdì, quando si voterà sui testimoni.

Biden intanto strizza l'occhio all'ex first lady e soprattutto ai suoi milioni di fun: «Certo che mi piacerebbe avere Michelle Obama come vice presidente», ha risposto ad un elettore in Iowa. Ma Michelle ha sempre negato finora di avere intenzione di entrare in politica. E se dovesse scendere in campo, potrebbe tranquillamente puntare a fare la presidente.