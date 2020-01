Farage, calzini con la Union Jack

BRUXELLES - L'eurodeputato britannico, Nigel Farage, leader del Brexit Party ha indossato oggi dei calzini con la bandiera del Regno Unito. Lo si vede nelle immagini del circuito del Parlamento europeo che mostra l'eurodeputato euroscettico, mentre mostra orgogliosamente i suoi calzini agli altri eurodeputati.

«Voglio che la Brexit porti a un dibattito in tutta l'Europa. Noi adoriamo l'Europa, ma odiamo l'Unione europea, spero che questo sia inizia della fine di questo progetto che non funziona ed è antidemocratico», ha aggiunto Farage che poi ha sollevato insieme agli altri eurodeputati del suo partito, il Brexit Party delle bandierine della Union Jack.

Von der Leyen ai britannici: «Non saremo mai lontani» - «Abbiamo il compito di ricercare una soluzione migliore per i britannici e i nostri concittadini, noi cercheremo il meglio per gli agricoltori e le imprese, per i giovani studenti britannici e dell'Unione e ricercheremo il meglio anche per gli scienziati e gli esperti». Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo al Parlamento europeo parlando dei negoziati futuri con il Regno Unito a seguito della Brexit.

«Noi faremo il massimo sempre, 24 ore su 24 per addivenire a dei risultati - ha aggiunto von der Leyen -, noi vi ameremo sempre e non saremo mai lontani, viva l'Europa».

keystone-sda.ch / STF (Virginia Mayo)