Elly Schlein e la formula per contrastare Salvini

BOLOGNA - Più di 20mila voti personali, che fanno di lei la candidata più votata in Emilia Romagna. Elly Schlein, ex europarlamentare nata e cresciuta in Ticino, sembra aver trovato la ricetta per contrastare quella macchina da guerra (elettorale) che risponde al nome di Matteo Salvini.

«Mi sono mossa molto di più e molto meglio di Salvini» ha spiegato a Pietro Mecarozzi per Linkiesta. «Ho fatto cinque o sei iniziative al giorno, ho girato tre volte le province della regione», mentre il leader della Lega ha, per poter essere ovunque, un rapporto molto più superficiale con il territorio. «Salvini arriva, fa il comizio, un paio di selfie e va via, mentre noi arriviamo armati di taccuino, pronti per ascoltare le criticità, i problemi concreti delle persone, i bisogni più impellenti».

Schlein riconosce che Salvini ha cavalcato alcuni temi con grande efficacia, «senza però offrire soluzioni concrete». A suo dire l'esempio della coalizione elettorale che ha vinto le elezioni domenica può funzionare non solo a livello locale. «Abbiamo dimostrato all’Emilia Romagna e alla sinistra che c’è un modo per ripartire che passa dal lasciare da parte le logiche identitarie, dal modo di fare le scelte solo per conservare un ceto politico e da candidature giovani e preparate in grado di fornire risposte strutturate».