Calabria, flop dei 5 Stelle. Sono fuori dal Consiglio regionale

CATANZARO - La candidata di Forza Italia per il centrodestra Jole Santelli è la prima presidente donna della Regione Calabria e del Sud Italia. Santelli, quando è terminato lo scrutinio delle 2420 sezioni, ha ottenuto il 55,29% contro il 30,14% del suo principale sfidante, Pippo Callipo, candidato civico sostenuto da Partito democratico (Pd) e centrosinistra. Il candidato civico del Movimento 5 Stelle (M5S) Francesco Aiello ha ottenuto il 7,35% e il candidato civico Carlo Tansi il 7,22%.

Flop invece del Movimento 5 Stelle che, come nel 2014, non riesce ad entrare in Consiglio regionale, non avendo raggiunto il quorum dell'8%. A scrutinio ultimato i 5 Stelle sono attestati al 7,35%.

I pentastellati crescono notevolmente rispetto alle regionali scorse (4,9%), ma crollano rispetto alle politiche del 2018, quando arrivarono addirittura al 43,37%, e rispetto alle europee dello scorso anno, quando ottennero il 26,69%.