Exit poll, in Emilia è un testa a testa

ROMA - Scenari ancora incerti dalle urne italiane. Nella giornata di domenica due regioni sono andate al voto per rinnovare i governi locali. Dai primi exit poll, emerge che la Lega di Matteo Salvini non ha sfondato nella roccaforte rossa dell'Emilia-Romagna.

L’attuale presidente del centrosinistra Stefano Bonaccini (47-51 per cento) sarebbe avanti di tre punti sul candidato di centrodestra Lucia Borgonzoni (44-48%). Basso il risultato del Movimento 5 Stelle, tra il 2 e il 5 per cento.

Scenario opposto, e comunque più definito in Calabria. La candidata del centrodestra Jole Santelli è data in vantaggio, tra il 49 e il 53 per cento, davanti all'avversario del PD Pippo Callipo, al 29-33 per cento. Terzo il candidato pentastellato Francesco Aiello, tra il 7 e l'11 per cento.