Impeachment, Bolton «pronto a testimoniare»

WASHINGTON - L'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton si è detto pronto a testimoniare nel processo d'impeachment se sarà convocato con un mandato.

«Ho concluso che, se il Senato emana un mandato per la mia testimonianza, sono pronto a testimoniare», ha detto in un comunicato. Bolton potrebbe essere un testimone chiave perché ha avuto una conoscenza diretta delle pressioni di Donald Trump su Kiev per far indagare i Biden, anche attraverso il suo avvocato personale Rudy Giuliani. Pressioni alle quali Bolton era contrario.