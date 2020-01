Alle votazioni in Croazia ha vinto di Zoran Milanovic

ZAGABRIA - In Croazia i risultati ufficiali e quasi definitivi del ballottaggio delle presidenziali confermano la vittoria con il 52,7% dei voti di Zoran Milanovic, ex premier socialdemocratico ed esponente del centrosinistra unito. E' quanto ha reso noto in serata la Commissione elettorale, sulla base del 98% delle schede scrutinate.

La sua rivale, la presidente uscente Kolinda Grabar Kitarovic, candidata dei conservatori del premier Andrej Plenkovic, ha ottenuto il 47,3% dei consensi.

I voti della diaspora, in particolare quelli dei croati in Bosnia-Erzegovina, che tradizionalmente votano a destra, non possono più pesare sul risultato definitivo, come si pensava alla vigilia del voto.

L'affluenza alle urne è risultata del 55%, quattro punti percentuali in meno rispetto al ballottaggio delle presidenziali tenutesi cinque anni fa.