La richiesta del Congresso a Trump: «Faccia di più per i diritti umani in Cina»

WASHINGTON - Il Congresso, in una rara esibizione di unità, si prepara a forzare la mano di Donald Trump con un progetto di legge a prova di veto per costringere il presidente americano ad avere un ruolo più attivo con la Cina in termini di diritti umani.

Secondo quanto riporta il New York Times, democratici e repubblicani stanno lavorano a norme per punire i funzionari cinesi per la detenzione di oltre un milione di musulmani, soprattutto uighuri.

L'affondo del Congresso segue la crescente frustrazione nei confronti di Trump per non far valere il tema dei diritti umani con Pechino. Per mettere sotto pressione Trump e costringerlo ad agire, il Congresso valuta l'approvazione di un progetto che punisca la Cina per la repressione degli uighuri: un provvedimento da approvare a larghissima maggioranza così da spingere Trump a firmare o ad assumersi il rischio di essere superato dal Congresso prima delle lezioni del 2020 nel caso di veto.