L'impeachment incombe, ma Trump guadagna consensi

WASHINGTON - Nonostante il rischio di impeachment, sale il gradimento per il lavoro di Donald Trump. Secondo l'ultimo sondaggio di Gallup, il presidente americano ha guadagnato sei punti percentuali: è infatti passato dal 39% di quando è iniziata l'indagine che potrebbe portare alla sua messa in stato d'accusa all'attuale 45%.

I dati rivelano inoltre che il 51% degli intervistati è contro l'impeachment, un incremento del 5% da quando la speaker della Camera Nancy Pelosi ha annunciato l'avvio dell'inchiesta per fare luce sui rapporti tra il presidente e l'Ucraina.

Al contrario un 46% è a favore sia dell'impeachment che della rimozione, giù di sei punti. Solo il 5% degli elettori repubblicani è a favore contro l'85% dei democratici.

Pelosi: «Fermiamolo, o rischiamo un presidente monarca» - «Se consentiamo ad un presidente, qualsiasi presidente, a prescindere da chi sia, di proseguire su questa strada, diremo addio alla repubblica e buongiorno al presidente monarca»: lo ha detto la speaker della Camera americana Nancy Pelosi in un dibattito dei giorni scorsi, come si legge nella trascrizione diffusa solo oggi.

Il voto in serata - E come trascorrerà Donald Trump la storica giornata in cui con ogni probabilità verrà messo in stato d'accusa? Il programma della Casa Bianca prevede un unico impegno in tarda mattinata, quando riceverà il consueto briefing d'intelligence.

Poi, nel pomeriggio, alle 16.30 (le 22.30 in Svizzera), più o meno in coincidenza con il voto sull'impeachment, si imbarcherà sull'Air Force One per Battle Creek, Michigan, Stato cruciale per la sua rielezione, dove in serata terrà un comizio sotto lo slogan "Keep America great".

Probabile però che il tycoon segua in diretta il dibattito alla Camera e commenti via Twitter, come ha già cominciato a fare.