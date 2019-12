«Il Labour non insabbi la sconfitta»

LONDRA - Il Labour britannico fa bene a prendersi una pausa «di riflessione» dopo la disfatta elettorale del 12 dicembre, ma non può «insabbiarne» le ragioni e deve allontanarsi dalla svolta a sinistra di Jeremy Corbyn, bollata come «una fantasy island». Lo afferma Tony Blair, ultimo leader laburista vincitore alle urne, in un discorso a Londra.

Molto meno popolare rispetto al passato, ma tuttora ascoltato dai media, Blair coglie l'occasione del risultato del voto per regolare i conti con Corbyn, bersaglio da sempre dei suoi attacchi. Artefice al tempo della strategia liberal e moderata del cosiddetto 'New Labour', l'ex premier definisce «quasi comica l'indecisione» mostrata dal leader uscente sulla Brexit, gli imputa di non aver saputo affrontare il problema dell'antisemitismo nel partito e di aver cercato di «prendere in giro» gli elettori con un programma «socialista quasi rivoluzionario che prometteva tutto gratis a tutti». Aggiunge del resto che la sconfitta non è frutto solo «dell'impopolarità di Corbyn» né della polarizzazione del voto pro Leave anche in diversi collegi storici della working class rossa, ma è strategica e va affrontata con una nuova idea di «moderna coalizione progressista»: pena la fine del ruolo di un Labour che per ora «ha abbandonato il Paese» ai Tory di Boris Johnson.

La ricetta Blair non trova però grande eco fra i potenziali candidati al dopo Jeremy. In primis il favorito Keir Starmer, ministro ombra per la Brexit pro Remain nell'era Corbyn, ma espressione più di centrosinistra, che al Guardian propone piuttosto una linea «radicale» rinnovata e parla di «fedeltà ai valori». Promettendo aperture a tutte le componenti interne - dai giovani corbyniani di Momentum a «quelli che si definiscono blairiani» - rivendicando tuttavia d'essere «socialista».