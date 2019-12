WASHINGTON - Il deputato Jeff Van Drew del New Jersey, un moderato democratico contrario all'impeachment di Donald Trump, ha comunicato ai suoi consiglieri che intende cambiare partito la prossima settimana e dichiararsi repubblicano.

Il cambio mostra le tensioni all'interno del partito democratico in vista del voto in aula per la messa in stato di accusa del presidente americano.