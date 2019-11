Numero di figli, Boris Johnson si trincera dietro ad un «No comment»

LONDRA - Quanti figli ha esattamente Boris Johnson? La domanda dei media, stampa popolare in testa, si ripropone periodicamente fin dall'inizio della sua carriera politica, ma l'attuale premier Tory - trincerato da sempre dietro un riserbo strettissimo opposto a qualunque esame della sua turbinosa vita privata - continua ad alzare il muro del "no comment" anche ora che è a capo del governo britannico.

La cosa si è ripetuta durante un filo diretto radiofonico moderato dal giornalista Nick Ferrari dai microfoni di Lbc a due settimane scarse dalle elezioni del 12 dicembre.

Stando alle biografie più accreditate, BoJo ha 5 figli più un sesto nato fuori dai suoi due matrimoni. Ma il tabloid filo-laburista Daily Mirror ha rilanciato in questi giorni voci secondo vi sarebbero altri eredi «illegittimi». Di qui la domanda di Ferrari, a cui il premier, che non ha mai voluto confermare il numero dei suoi figli, né violarne minimamente la privacy o coinvolgere alcuno di loro in politica, ha risposto secco: «Come sapete, della mia vita privata non parlo».

Johnson ha viceversa replicato al Mirror su un'altra polemica sollevata oggi e relativa alla riesumazione di un articolo da lui scritto nel '95, prima d'entrare in politica, nel quale avrebbe dileggiato gli uomini della working class britannica definendoli fra l'altro «inetti e ubriaconi senza speranza».

Frasi, ha tagliato corto, «estrapolate dal contesto» e «assolutamente distorte» dai rivali laburisti.