«Non voglio nulla. Non voglio nulla». Gli strambi appunti di Trump

WASHINGTON - Non entreranno probabilmente fra le pagine dei libri di comunicazione politica, ma gli appunti con cui Donald Trump si è presentato ieri alla stampa - riunita all’esterno della Casa Bianca - dopo la testimonianza dell’ambasciatore Sondland sulla questione ucraina godranno sicuramente di una lunga fama in rete. In poche ore l'immagine è infatti diventata virale.

«Non voglio niente. Non voglio niente. Nessun quid pro quo», si legge sul foglio, scritto in maiuscolo con un pennarello nero. Dite al presidente Zelensky - prosegue Trump, scrivendo però in modo errato il nome del suo omologo ucraino - di «fare la cosa giusta. Questa è l’ultima parola da parte del presidente degli Stati Uniti». Un pensiero non così complesso, facile da memorizzare, ma che al contempo sottolinea nuovamente il carattere fumantino del presidente americano.

«Tutti sapevano» - Lo ricordiamo, nella sua testimonianza di ieri di fronte alla Camera, l’ambasciatore Sondland ha ammesso di aver lavorato con Rudolph Giuliani su ordine del presidente americano per esercitare pressioni su Kiev.