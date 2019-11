Testimoniare sull'impeachment? A Trump l'idea piace

WASHINGTON - ll presidente statunitense Donald Trump apre alla possibilità di una sua deposizione alla Camera nell'ambito dell'indagine su un suo possibile impeachment, idea avanzata dalla Speaker Nancy Pelosi. «Mi piace l'idea e la valuterò», twitta Trump.

«La nostra pazza Speaker della Camera, la nervosa Nancy Pelosi pietrificata dalla sinistra radicale, ha suggerito una mia audizione nell'ambito della caccia alle streghe dell'impeachment. Ha detto che potrei farlo anche per iscritto. Anche se non ho fatto nulla di sbagliato, e non mi piace dare credibilità a questo processo bufala, mi piace l'idea e la valuterò», precisa Trump nel suo tweet.

L'ira di Trump contro Pompeo - «L'ira di Trump contro Mike Pompeo per non aver fatto abbastanza per fermare i funzionari del Dipartimento di Stato che hanno testimoniato nell'ambito dell'indagine sull'impeachment». A riportare lo screzio tra il presidente americano e uno dei suoi più fedeli alleati nell'amministrazione sono diversi media, che parlano di un tycoon furioso verso il segretario di Stato a cui, durante una colazione di lavoro alla Casa Bianca il 29 ottobre, avrebbe rinfacciato di essere responsabile della scelta di funzionari che con le loro testimonianze ora minacciano di affossare la sua presidenza.

In particolare Trump avrebbe dato la colpa a Pompeo per la nomina ad ambasciatore in Ucraina di Bill Taylor, che con la sua testimonianza ha peggiorato la situazione del presidente.