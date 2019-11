Trump ha offerto a Erdogan un accordo da 100 miliardi

WASHINGTON D.C. - Per migliorare i rapporti fra Stati Uniti e Turchia, il presidente degli Usa Donald Trump ha offerto al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan un accordo da 100 miliardi di dollari (grossomodo la medesima somma in franchi) e modalità per aggirare le sanzioni americane per l'acquisto di missili russi. Lo riporta il Washington Post, citando il contenuto di una lettera inviata dal presidente americano a Erdogan la scorsa settimana.

Una lettera dai contenuti «virtualmente simili» a quelli proposti dall'amministrazione nel fallito tentativo di fermare l'invasione della Turchia in Siria.

«L'offerta era stata ritirata quando i turchi» sono entrati in Siria, ma «una volta raggiunto il coprifuoco abbiamo deciso di reintrodurre il pacchetto, inclusa la visita di Erdogan alla Casa Bianca», che avverrà oggi, spiega un funzionario dell'amministrazione.