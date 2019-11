L'appello di alcuni esponenti della Cdu in Turingia: «Alleiamoci con l'Afd»

ERFURT - Rompere il tabù e allearsi con il partito di destra dell'Afd in Turingia per formare il governo. È quanto hanno chiesto 17 esponenti cristiano-democratici del partito della cancelliera Angela Merkel in un "Appello conservatore dei membri dell'Unione in Turingia" rivolto al numero uno della Cdu locale. Lo riporta oggi il quotidiano locale Ostthüringer Zeitung.

Nella lettera i firmatari definiscono «inconcepibile» che «quasi un quarto degli elettori debba rimanere escluso dai colloqui di governo» e quindi chiedono di coinvolgere anche il partito guidato in Turingia da Björn Höcke.

Il concetto era stato già espresso per la prima volta, all'indomani delle elezioni, dal deputato del parlamento locale della Cdu Michael Heym. "Terremoto Afd nella Cdu della Turingia" titola Bild online, nel commentare la notizia. Da sempre i cristiano-democratici escludono, tanto al livello federale quanto al livello locale, un'alleanza con il partito di estrema destra "Alternative für Deutschland".

Nelle elezioni per il parlamento del Land del 27 ottobre scorso, l'AfD ha raccolto il 23,4% dei consensi. Primo partito è risultato "Die Linke" ("La Sinistra") con il 31%. La Cdu si è fermata al 21,8% (-11,7% rispetto al 2014).