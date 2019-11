La Camera inglese ha un nuovo "speaker"

LONDRA - La Camera dei Comuni britannica ha eletto ieri sera il successore dello "speaker" John Bercow, dimissionario. Dopo una battaglia all'ultimo voto a spuntarla è stato sir Lindsay Hoyle, già vice di Bercow.

Hoyle aveva dichiarato al Sunday Times, alla vigilia della votazione, di considerare il ruolo dello "speaker" come quello di un arbitro. E la partita che si giocherà sotto il suo arbitraggio, quella della Brexit, si preannuncia quanto mai movimentata.

Membro del partito laburista, Hoyle è stato eletto al quarto scrutinio con 325 voti. Vice speaker dal 2010, Hoyle ha già mostrato nei suoi turni di presidenza dell'assemblea mano ferma e piglio grintoso, anche se in misura più episodica dell'istrionico Bercow. Laburista per tradizione di famiglia, è noto pure per l'ammirazione per la defunta lady D.