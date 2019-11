Assad scettico sulla morte di al Baghdadi: «Gli Usa mostrino le prove»

Il presidente siriano Bashar al Assad si mostra scettico sull'annuncio americano dell'uccisione del leader dell'Isis Abu Bakr al Baghdadi nel nord-ovest della Siria.

Commentando per la prima volta il blitz Usa, in un'intervista alla tv di Stato siriana, ha detto: «Non sappiamo se l'operazione sia davvero avvenuta oppure no. Nessun aereo è stato segnalato dai radar. E poi perché nessun resto del corpo di Baghdadi è stato mostrato?».

Gli Usa «devono mostrare le prove», ha aggiunto ribadendo che il suo governo non è stato mai messo al corrente dell'operazione su Baghdadi.

Assad non esclude che l'ex leader dell'Isis Abu Bakr al Baghdadi, dichiarato ucciso dagli Usa domenica scorsa nel nord-ovest della Siria, sia una creatura dell'immaginazione politica americana. «Sappiamo tutti che era in una prigione americana in Iraq. E che lo hanno fatto uscire per interpretare un ruolo», ha detto Assad in una intervista alla tv di Stato siriana.

«Per questo è un personaggio che può essere rimpiazzato in ogni momento. È stato veramente ucciso? O è stato ucciso in un altro modo? È stato rapito? Nascosto? Oppure è stato solo messo da parte ed è stato sottoposto a una plastica facciale?», si è interrogato retoricamente Assad.

«La politica americana non è diversa da Hollywood. Si basa sull'immaginazione... e Baghdadi sarà ricreato con un altro nome, con un altro personaggio e persino l'Isis può esser ricredo sotto un altro nome con lo stesso obiettivo», ha detto il raìs siriano. «Il regista di questi film è sempre lo stesso: gli americani».