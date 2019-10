I laburisti aprono a un nuovo voto per le elezioni anticipate

LONDRA - Svolta verso lo svolgimento di elezioni anticipate nel Regno Unito a dicembre per cercare di rompere lo stallo sulla Brexit: l'opposizione laburista, dopo il rifiuto di ieri di appoggiare per la terza volta la mozione di scioglimento dei Comuni presentata dal governo Tory di Boris Johnson, ha deciso oggi l'ok alla convocazione del voto attraverso la revisione legislativa ordinaria proposta. Lo riferisce la Bbc, a margine di una riunione del governo ombra di Jeremy Corbyn. Non sono ancora chiare le condizioni del sì.

Un nuovo tentativo per tornare al voto -Il governo Tory di Boris Johnson ritenta oggi di aprire la porta in Parlamento alla convocazione di elezioni anticipate il 12 dicembre per cercare di rompere lo stallo sulla Brexit.



La nuova strada - dopo il mancato quorum necessario dei due terzi sulla mozione riproposta ieri per un auto scioglimento della Camera dei Comuni e l'ok obtorto collo alla proroga dell'uscita dall'Ue oltre il 31 ottobre, fino al 31 gennaio - è una revisione della legislazione elettorale: con una leggina ad hoc per la quale basterebbe la maggioranza semplice.

Il testo, di poche righe, è stato depositato dal ministro Jacob Rees-Mogg, Leader of the House, secondo il quale l'iter ai Comuni - al via nel pomeriggio - potrà essere completato già in giornata, se non vi saranno ostruzionismi. Per passare domani ai Lord ed entrare in vigore in settimana