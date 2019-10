«Rispettate gli impegni o arriveranno sanzioni dure»

NEW YORK - «Ho detto chiaramente alla Turchia che se non manterranno gli impegni, inclusa la tutela delle minoranze religiose, imporremo sanzioni molto dure». Lo afferma il presidente Usa Donald Trump, sottolineando che le truppe non possono restare in Siria per altri 15 anni.

«Non possiamo controllando il confine con la Turchia quando non riusciamo a controllare il nostro», aggiunge Trump. Il presidente Usa precisa che la sua amministrazione difende i cristiani e le minoranze religiose in Iraq e in tutto il mondo.

Intanto, Brett McGurk, l'ex inviato speciale di Barack Obama e Donald Trump nella campagna contro l'Isis, ritiene che il bombardamento turco vicino all'avamposto americano nel nord est della Siria «non sia stato un errore». L'obiettivo era probabilmente di allontanare le truppe statunitensi dal confine. Lo riferiscono al Washington Post alcuni funzionari americani.

«La Turchia ci vuole lontano dalla regione del confine. Sulla base dei fatti disponibili, i colpi sparati erano un avvertimento a una postazione nota, non colpi sparati inavvertitamente» aggiunge McGurk. Quanto accaduto con i colpi turchi vicino alla postazione americana è ben più serio di quanto finora trapelato, riporta il Washington Post. Gli Stati Uniti hanno comunicato nel dettaglio alla Turchia dove si trovano le truppe americane.